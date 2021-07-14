Son Dakika: KPSS puan hesaplama 2021! KPSS yerleştirme sonuçları!

Son dakika! KPSS-2021 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS puan hesaplama 2021! KPSS yerleştirme sonuçları! KPSS 2021! KPSS sonuçları!

SYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS puan hesaplama 2021! KPSS yerleştirme sonuçları!

KPSS SONUÇLARI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.