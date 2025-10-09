P3 puanı, Genel Yetenek (%50) ve Genel Kültür (%50) testlerinden elde edilen netlerle hesaplanır. Bu yönüyle sayısal ve sözel yeteneklerin dengeli olarak ölçüldüğü bir puan türüdür. Eğitim Bilimleri veya Alan Bilgisi testleri P3 hesaplamasında yer almaz. Bu özellik, P3 puan türünü hemen hemen tüm lisans mezunlarının yarışabildiği bir alan haline getirir. Peki, KPSS P3 meslekleri nelerdir?

KPSS P3 İLE HANGİ MESLEKLERE GİRİLEBİLİR?

KPSS P3 puan türü, B Grubu kadrolar için merkezi atamalarda doğrudan kullanılır. Yani adaylar, aldıkları P3 puanına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerine katılır. Bu yerleştirmelerde en yüksek puan alan adaylar tercih ettikleri kadrolara atanır.

P3 puanı ile başvurulabilen bazı meslek grupları şunlardır:

• Zabıt Katipliği

Adalet Bakanlığı'na bağlı adliyelerde görev yapan zabıt katipleri, mahkeme süreçlerinin yazılı belgelerini hazırlar. Bu kadroya girişte P3 puanı esas alınır.

• İcra Katipliği ve Yazı İşleri Memurluğu

Yargı birimlerinde görev yapan icra ve yazı işleri memurları için de P3 puanı ile alım yapılır.

• Memurluk Kadroları (Genel İdari Hizmetler)

Bakanlıkların, valiliklerin, kaymakamlıkların ve belediyelerin çeşitli birimlerinde görev yapan memurların atamalarında da P3 puanı kullanılır.

• VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)

Kamu kurumlarının bilgi işlem ve veri yönetim birimlerinde görev alacak olan VHKİ kadrolarına da P3 puanı ile atama yapılır.

• Bilgisayar İşletmeni ve Büro Personeli

Kamu kurumlarında masa başı görevlerde çalışan bu personel grubu için de genellikle P3 puanı şartı aranır.

• Gümrük, Tapu ve Nüfus Müdürlükleri Kadroları

Bu kurumlarda görev alacak memurların büyük bölümü, KPSS P3 puanıyla yapılan merkezi atamalarla alınır.

P3 PUANININ DİĞER PUAN TÜRLERİNDEN FARKI

KPSS P3 puan türü, yalnızca Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşması ve doğrudan merkezi atamalarda kullanılması bakımından diğer puan türlerinden ayrılır.

A Grubu kadrolara girişte kullanılan P1 ve P2 gibi puan türleri yarışma sınavlarına ön koşul olarak hizmet ederken, P3 puanı doğrudan kadroya yerleştirme imkânı sunar. Bu nedenle P3 puanı, kamuya hızlı ve doğrudan atanmak isteyen adaylar için en uygun seçenektir.

P3 PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ

KPSS P3 puan türü, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Bu süre zarfında yapılan merkezi atamalarda adaylar, aldıkları puanla tercih yapabilirler. İki yıllık geçerlilik süresinin sonunda ise yeni KPSS'ye girerek tekrar puan almak gerekir.

Bu durum, kamu kurumlarının güncel bilgi ve donanıma sahip adayları değerlendirmesine olanak sağlarken, adayları da sürekli olarak sınava hazırlanmaya teşvik eder.

P3 PUANINDA BAŞARILI OLMAK İÇİN ÖNERİLER

KPSS P3 puan türünde başarılı olmak için hem bilgi düzeyi hem de hız önemlidir. İşte başarıyı artıracak bazı ipuçları:

• Dengeli Ders Programı Oluşturmak: Genel Yetenek ve Genel Kültür derslerine eşit ağırlık vererek çalışmak, puan dengesini sağlar.

• Düzenli Deneme Çözmek: Gerçek sınav koşullarında yapılan deneme sınavları, zaman yönetimi ve dikkat becerilerini geliştirir.

• Genel Kültürü Güncel Tutmak: Tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi konularda düzenli tekrar yapılmalı, güncel gelişmeler takip edilmelidir.

• Zaman Yönetimi Pratiği Yapmak: Sınav süresini verimli kullanabilmek için sık sık süreli test çözülmelidir.

KPSS P3 puan türü, kamuya atanmak isteyen lisans mezunları için en yaygın ve en işlevsel puan türüdür. Doğrudan merkezi atamalarda kullanılması sayesinde, yüksek bir P3 puanı alan adaylar tercih ettikleri kamu kurumlarında görev alma şansı yakalarlar.

Zabıt katipliğinden veri hazırlama işletmenliğine, memurluktan büro personelliğine kadar pek çok B Grubu kadroya girişin anahtarı olan P3 puanı, kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için son derece kritik bir basamaktır.