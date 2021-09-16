Milyonlarca memur olmak için girdiği Kpss sonuçlandı. Memur adayları tercih yapmak için puan türlerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS P2 puanı nedir? KPSS P2 puanı nasıl hesaplanır? KPSS P2 puanı ile hangi kurumlar alım yapar? ayrıntılar haberimizde...

KPSS P2 PUANI NEDİR?

KPSSP2; puan türü hesaplanmasında yüzde 60 oranda Genel Yetenek testi, yüzde 40 oranda Genel Kültür testi etki oranına sahiptir.

P2 puan türü Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KPSS P2 PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

KPSS P2 puan türünün hesaplanmasında %60 oranında Genel Yetenek, %40 oranında Genel Kültür testi etkilidir.

Bilinmesi gereken, P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrasında hesaplanmasıdır.

Sadece en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanır.

KPSS P2 PUANI İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPMAKTADIR?

• Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,

• SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

• Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı, Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

• Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

• Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

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