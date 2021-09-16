KPSS P2 puanı nedir? KPSS P2 puanı nasıl hesaplanır? KPSS P2 puanı ile hangi kurumlar alım yapar? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KPSS P2 puanı nedir? KPSS P2 puanı nasıl hesaplanır? KPSS P2 puanı ile hangi kurumlar alım yapar?

Haberler.com - Haberler | Gündem
KPSS P2 puanı nedir? KPSS P2 puanı nasıl hesaplanır? KPSS P2 puanı ile hangi kurumlar alım yapar?

ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevirildi. Peki, KPSS P2 puanı nedir? KPSS P2 puanı nasıl hesaplanır? KPSS P2 puanı ile hangi kurumlar alım yapar? detaylar haberimizde...

Milyonlarca memur olmak için girdiği Kpss sonuçlandı. Memur adayları tercih yapmak için puan türlerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS P2 puanı nedir? KPSS P2 puanı nasıl hesaplanır? KPSS P2 puanı ile hangi kurumlar alım yapar? ayrıntılar haberimizde...

KPSS P2 PUANI NEDİR?

KPSSP2; puan türü hesaplanmasında yüzde 60 oranda Genel Yetenek testi, yüzde 40 oranda Genel Kültür testi etki oranına sahiptir.

P2 puan türü Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KPSS P2 PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

KPSS P2 puan türünün hesaplanmasında %60 oranında Genel Yetenek, %40 oranında Genel Kültür testi etkilidir.

Bilinmesi gereken, P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrasında hesaplanmasıdır.

Sadece en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanır.

KPSS P2 PUANI İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPMAKTADIR?

• Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,

• SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

• Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı, Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

• Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

• Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Marcao Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Murat Kurum Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KPSS P2 puanı nedir? KPSS P2 puanı nasıl hesaplanır? KPSS P2 puanı ile hangi kurumlar alım yapar? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 13:00:04. #1.11#