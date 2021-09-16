Milyonlarca memur olmak için girdiği KPSS sonuçlandı. Memur adayları tercih yapmak için puan türlerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS P1 puanı nedir? KPSS P1 puanı nasıl hesaplanır? KPSS P1 puanı ile hangi kurumlar alım yapar? ayrıntılar haberimizde...

KPSS P1 PUANI NEDİR?

KPSSP1; Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri değerlendirmeye alınarak hesaplanmaktadır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testinin ağırlığı yüzde 70, Genel Kültür testinin ağırlığı ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P1 PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS P1; Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri değerlendirmeye alınarak hesaplanmaktadır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70 oranda, Genel Kültür testi ise % 30 oranda hesaplamaya dahil edilir.

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Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 (aldığınız puan)

KPSS P1 PUANI İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPMAKTADIR?

• İller Bankası Uzman Yardımcısı

• Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

• Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

• BİST Uzman Yardımcısı

• Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

• Bakanlıkların mühendislik kadroları

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