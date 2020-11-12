KPSS ortaöğretim yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
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KPSS ortaöğretim yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

12.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:36
KPSS ortaöğretim yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

KPSS Lisans ve önlisans sınavları tamamlandı. Sırada ise ortaöğretim var. Kamu Personel Seçme Sınavı için giriş yerlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarını heyeceanlı bir şekilde sürdürüyor. Peki sınav yerleri ne zaman açıklanıyor?

KPSS Ortaöğretim için sınavıiçin çok az bir vakit kaldı. sınav öncesi binlerce kişi sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Şu aralar en çok araştırılan konular arasında yer alan KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?KPSS ortaöğretim yerleri açıklandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri için tıklayınız...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak

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