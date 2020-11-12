KPSS ortaöğretim yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

KPSS Lisans ve önlisans sınavları tamamlandı. Sırada ise ortaöğretim var. Kamu Personel Seçme Sınavı için giriş yerlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarını heyeceanlı bir şekilde sürdürüyor. Peki sınav yerleri ne zaman açıklanıyor?