KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Kasım 2020'de gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Kasım 2020'de gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap