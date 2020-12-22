KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav sonuç tarihini açıkladı!

ÖSYM kapsamında yapılan sınavlar arasında yer alan KPSS ortaöğretim sınav sonuçları yüzlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için açıklama yaptı. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

22 Kasım 2020 tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınav sonuçları çok merak ediliyor. Her gün binlerece vatandaşın araştırdığı sınav sonuçları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15-30 Eylül 2020 tarihlerinde başvuruları alınan ve 22 Kasım 2020 tarihinde 188 merkezde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 24 Aralık olarak duyuruldu.

Adaylar 24 Aralık'ta açıklanacak olan sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.