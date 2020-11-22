KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
22.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.11.2020 10:48
Öğrencilerin okula girmeleri Kimlik kontrol Maske ve dezenfektan dağıtımı Sınava yetişmeye çalışan öğrencinin koşması AKSARAY - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) başladı.
Öğrencilerin okula girmeleri
Kimlik kontrol
Maske ve dezenfektan dağıtımı
Sınava yetişmeye çalışan öğrencinin koşması AKSARAY - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut