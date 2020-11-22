KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
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KPSS Ortaöğretim oturumu başladı

22.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.11.2020 10:48

Öğrencilerin okula girmeleri Kimlik kontrol Maske ve dezenfektan dağıtımı Sınava yetişmeye çalışan öğrencinin koşması AKSARAY - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) başladı.

Öğrencilerin okula girmeleri

Kimlik kontrol

Maske ve dezenfektan dağıtımı

Sınava yetişmeye çalışan öğrencinin koşması AKSARAY - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) başladı.

KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
KPSS Ortaöğretim oturumu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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Son dakika haberleri: KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
Son dakika haberleri: KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
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