KPSS Ortaöğretim geç başvuru 2020 ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara yatırılacak? KPSS ortaöğretim geç başvuru ne zaman bitecek?

KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar adaylar tarafından araştırılıyor. 15-30 Eylül tarihleri arasında KPSS ortaöğretim başvuruları gerçekleştirilmişti. Başvuru tarihini kaçıranlar geç başvuru tarihini bekliyorlar. KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihleri ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?