KPSS ortaöğretim başvuruları için "son gün" uyarısı
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KPSS ortaöğretim başvuruları için "son gün" uyarısı

30.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:52
KPSS ortaöğretim başvuruları için

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceğini hatırlattı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceğini hatırlattı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2020-KPSS ortaöğretim düzeyi için internetten bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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