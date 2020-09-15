KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı! KPSS ortaöğretim başvuruları için gerekli şartlar neler? KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır?
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KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı! KPSS ortaöğretim başvuruları için gerekli şartlar neler? KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır?

Kamu personeli olmak isteyen lise mezunları için KPSS ortaöğretim başvuruları başladı. Bugün başlayan KPSS ortaöğretim sınavına kimler girebilir? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı! KPSS ortaöğretim başvuruları için gerekli şartlar neler? KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır?
15.09.2020 14:14 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:18

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez.

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