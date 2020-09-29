KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? KPSS önlisans sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
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KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? KPSS önlisans sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

29.09.2020 09:40 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:44
KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? KPSS önlisans sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından KPSS sınav takvimi yayınlandı. KPSS önlisans sınavı için başvurular bu ay başında tamamlandı. 2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS önlisans 2020 ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgesi ne zaman yayılanacak? KPSS önlisans giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen KPSS önlisans sınavı Memur olmak isteyen adayların katılacağı KPSS sınavı 25 Ekim'de gerçeklecek. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS önlisans sınav giriş belgesi sınav gününden birkaç gün önce yayınlanacak. Sınav giriş yerlerinin belli olacağı bu belge nasıl alınır?

KPSS ÖNLİSAN SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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