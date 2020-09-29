KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? KPSS önlisans sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından KPSS sınav takvimi yayınlandı. KPSS önlisans sınavı için başvurular bu ay başında tamamlandı. 2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?