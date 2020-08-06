KPSS önlisans başvuruları ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman? Devlete bağlı kamu personeli olmak için gerekli puanı almak gerekmektedir. Bunun için Kamu Personeli Seçme Sınavında adayların gerekli puanlara ulaşması gerekmektedir. KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri ne zaman?

Çoğu kişi kamu personelinde çalışmak için canla başla çalışmaktadır. Bunu için en önemli adım olan Kamu personeli Seçme Sınavı'nda iyi derece almaktır. Peki, KPSS ne zaman? KPSS önlisans başvuru tarihi ne zaman? 2020 YILINDA KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? 2020 KPSS Alan Bilgisi oturumu 12.09.2020-13.09.2020 tarihleri arasında, Lisans Sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu06.09.2020 tarihinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde gerçekleşecektir. KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.