KPSS önlisans başvuruları başladı mı? KPSS önlisans başvuruları nasıl yapılır? KPSS önlisans ücretleri ne kadar?
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KPSS önlisans başvuruları başladı mı? KPSS önlisans başvuruları nasıl yapılır? KPSS önlisans ücretleri ne kadar?

KPSS Önlisans başvuruları bugun itibari ile başladı. ÖSYM tarafından alınacak başvuruların son günü 2 Eylül olarak belirlendi. Peki, KPSS Önlisans başvuruları nasıl yapılır?

KPSS önlisans başvuruları başladı mı? KPSS önlisans başvuruları nasıl yapılır? KPSS önlisans ücretleri ne kadar?
21.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:01

İki yıllık Üniversite eğitimlerini tamamlayan adaylar devlet kadrolarında mesleklerini icra edebilmek veya memur olmak için KPSS Önlisans sınavına katılım sağlayacak. Başvuru tarihleri bugün itibari ile başladı. KPSS Önlisans hakkındaki tüm bilgiler haberimizde.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59'da sona erecek. Geç başvurular ise 10 Eylül'de alınacak.

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

KPSS önlisans başvuruları başladı mı? KPSS önlisans başvuruları nasıl yapılır? KPSS önlisans ücretleri ne kadar?

KPSS ÖNLİSANS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ön lisans başvuru ücreti 2018 yılında 60,00 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ücretin ne kadar olacağı belirtilmedi. Geçen yıl KPSS başvuru fiyatı 80,00 TL olarak belirlendi.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS önlisans başvuruları başladı mı? KPSS önlisans başvuruları nasıl yapılır? KPSS önlisans ücretleri ne kadar?

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladıktan sonra ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sistem üzerinden online olarak gerçekleştirilebileceği gibi sistemde fotoğraf geçerlilik süresi dolan adaylar ÖSYM büroları aracılığı ile de tercih işlemlerini yapabilecek.

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