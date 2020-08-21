KPSS Önlisans başvuruları başladı! 2020 KPSS Önlisans başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS başvuru ücreti ve sınav tarihi ve ÖSYM 2020 KPSS kılavuzu Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS Önlisans başvuruları ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunun ardından alınmaya başlandı. Peki, KPSS Önlisans başvuru nasıl yapılır? İşte KPSS Önlisans başvuru detayları...

KPSS Önlisans başvuru detayları ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile netleşti. Peki, 2020 KPSS Önlisans başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS başvuru ücreti ve sınav tarihi ve ÖSYM 2020 KPSS kılavuzu!' KPSS Önlisans başvuruları başladı! 2020!

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Başvurularının Alınması

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı, 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 21 Ağustos 2020 - 02 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ön lisans düzeyinde DHBT'ye katılmak isteyen adayların KPSS Ön Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını saat 10.00'dan itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön lisans KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

KPSS KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI BAŞVURU MERKEZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

