KPSS önlisans 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Bugün KPSS önlisans 2020 sonuçları açıklanacak mı?

KPSS önlisans 2020 sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda... Öğrenciler 'KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı?' diye soruyor. KPSS önlisans 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Bugün açıklanacak mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

KPSS önlisans 2020 sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda... Öğrenciler 'KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı?' diye soruyor. KPSS önlisans 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Bugün açıklanacak mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detaylar haberimizde...

2020 ÖSYM TAKVİMİ İLE KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2020 sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. ÖSYM saate dair ise bir açıklama yapmamıştır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.