KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuç sorgulama ekranı! KPSS sınav takvimi!

25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS ön lisans sonuç sorgulama ekranı!

İki yıllık üniversite mezunu adayların katılım gösterdiği KPSS ön lisans sınavı, 25 Ekim tarihinde yurt genelinde yapılmıştı. Adaylar, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuç sorgulama ekranı konularını araştırmaya başladı.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

KPSS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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