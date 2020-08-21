KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül arasında
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KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül arasında

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül arasında
21.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:11

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı 2020-KPSS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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