KPSS ön lisans sınav giriş yerleri belli oldu! KPSS ön lisans sınav tarihi: KPSS başvuru şartları neler?
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KPSS ön lisans sınav giriş yerleri belli oldu! KPSS ön lisans sınav tarihi: KPSS başvuru şartları neler?

14.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:03
KPSS ön lisans sınav giriş yerleri belli oldu! KPSS ön lisans sınav tarihi: KPSS başvuru şartları neler?

KPSS ön lisans başvuru ekranı sorgulanıyor. ÖSYM 2020 KPSS ön lisans sınav giriş belgesini erişime açtı. Adaylar, KPSS ön lisans sınavı ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. KPSS ön lisans başvuru şartlaır haberimizde.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavının ön lisans oturumu için gerekli sınav giriş belgeleri açıklandı. Peki, KPSS ön lisans başvuru şartları neler? 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sınav yerlerini sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ

Ön lisans düzeyinde yapılacak olan KPSS başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül arasında alındı. 80 TL olan KPSS ön lisans geç başvuru süresi se 10-11 Eylül de tamamlandı. Sınav ise 25 Ekim'de uygulanacak.

KPSS SINAV YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAV GİİRŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

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