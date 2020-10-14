KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama

ÖSYM, 25 Ekim'de gerçekleştirilecek KPSS ön lisans sınavı için sınav yerlerini belirledi ve sınav giriş belgelerini erişime açtı. Peki, KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama nasıl yapılır?