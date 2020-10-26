KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

26.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:32
KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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