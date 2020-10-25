KPSS ön lisans oturumu başladı
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KPSS ön lisans oturumu başladı

25.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:50

Ailelerden görüntü Sınava girecek adaylar Adaylara dezenfektan verilmesi Girişlerde görevliler tarafından kontrol MERSİN - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı.

Ailelerden görüntü

Sınava girecek adaylar

Adaylara dezenfektan verilmesi

Girişlerde görevliler tarafından kontrol MERSİN - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı.

KPSS ön lisans oturumu başladı
KPSS ön lisans oturumu başladı
KPSS ön lisans oturumu başladı
KPSS ön lisans oturumu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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