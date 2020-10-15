KPSS ön lisans ne zaman? 2020 KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. ÖSYM 2020 KPSS ön lisans sınav tarihi de merak ediliyor. Adaylar, KPSS ön lisans sınavı ne zaman, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama ekranı...

ÖSYM 2020 KPSS ön lisans sınav giriş belgelerini yayınladı ve diğer yandan KPSS lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarını belli olacağı tarihi de duyurdu. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, 2020 KPSS lisans sonuç tarihi nedir? İşte, KPSS sınavına dair ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Ön lisans düzeyinde yapılacak olan KPSS başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül arasında alındı. 80 TL olan KPSS ön lisans geç başvuru süresi se 10-11 Eylül de tamamlandı. Sınav ise 25 Ekim'de uygulanacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI...

2020 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

6 Eylül: KPSS lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür) - Sonuç tarihi: 22 Ekim 2020

12 Eylül: KPSS lisans (Alan Bilgisi: 1 Gün) - Sonuç tarihi: 22 Ekim 2020

14 Eylül: KPSS lisans (Alan Bilgisi: 2 Gün) - Sonuç tarihi: 22 Ekim 2020

20 Eylül: KPSS lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi-ÖABT) - Sonuç tarihi: 22 Ekim 2020

25 Ekim: KPSS ön lisans - Sonuç tarihi: 26 Kasım

22 Kasım: KPSS ortaöğretim - Sonuç tarihi: 24 Aralık 2020

27 Aralık: KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) - Sonuç tarihi: 27 Ocak 2021