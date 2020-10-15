KPSS ön lisans ne zaman? 2020 KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KPSS ön lisans ne zaman? 2020 KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

15.10.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:55
KPSS ön lisans ne zaman? 2020 KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. ÖSYM 2020 KPSS ön lisans sınav tarihi de merak ediliyor. Adaylar, KPSS ön lisans sınavı ne zaman, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama ekranı...

ÖSYM 2020 KPSS ön lisans sınav giriş belgelerini yayınladı ve diğer yandan KPSS lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarını belli olacağı tarihi de duyurdu. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, 2020 KPSS lisans sonuç tarihi nedir? İşte, KPSS sınavına dair ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Ön lisans düzeyinde yapılacak olan KPSS başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül arasında alındı. 80 TL olan KPSS ön lisans geç başvuru süresi se 10-11 Eylül de tamamlandı. Sınav ise 25 Ekim'de uygulanacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI...

2020 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

6 Eylül: KPSS lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür) - Sonuç tarihi: 22 Ekim 2020

12 Eylül: KPSS lisans (Alan Bilgisi: 1 Gün) - Sonuç tarihi: 22 Ekim 2020

14 Eylül: KPSS lisans (Alan Bilgisi: 2 Gün) - Sonuç tarihi: 22 Ekim 2020

20 Eylül: KPSS lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi-ÖABT) - Sonuç tarihi: 22 Ekim 2020

25 Ekim: KPSS ön lisans - Sonuç tarihi: 26 Kasım

22 Kasım: KPSS ortaöğretim - Sonuç tarihi: 24 Aralık 2020

27 Aralık: KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) - Sonuç tarihi: 27 Ocak 2021

İlgili Haberler

KPSS 2020 Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, nasıl açıklanacak?
KPSS 2020 Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, nasıl açıklanacak?
KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar İlham Aliyev Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hadise Özgü Namal Merve Boluğur
Spor Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Manuel Fernandes Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Ekim Milli Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KPSS ön lisans ne zaman? 2020 KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 11:55:20. #1.15#
title