KPSS ön lisans, lisans başvuruları ne zaman? 2020 Kpss sınavı ne zaman yapılacak?
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KPSS ön lisans, lisans başvuruları ne zaman? 2020 Kpss sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılacak olan ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu. Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları şeklinde yapılacak olan sınavlarne zaman başlayacak? KPSS başvuruları ne zaman? 2020 KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman? Tüm tarihler haberimizde..

KPSS ön lisans, lisans başvuruları ne zaman? 2020 Kpss sınavı ne zaman yapılacak?
16.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:25

Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavları için geri sayım başladı. Sınav tarihi yaklaştıkça başvuru tarihlerine ilişkin araştırmalar da artıyor.Peki; KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri kaç gün sürecek?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim'de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

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