KPSS ön lisans geç başvuru süreci başladı! KPSS soruları yayınlandı mı?
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KPSS ön lisans geç başvuru süreci başladı! KPSS soruları yayınlandı mı?

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS lisans sınavı sonrası adaylar KPSS ön lisans başvurularını da tamamladı. ÖSYM, başvurularını yapamayan adaylar için 10 Eylül 2020 Perşembe günü geç başvuru işlemlerini başlattı. KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS ön lisans geç başvuru süreci başladı! KPSS soruları yayınlandı mı?
10.09.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:19

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2020 ön lisans sınavı için geri sayım başladı.Adaylar bir yandan da KPSS soruları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorularının yanıtını arıyor. KPSS ne zaman? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kamu personeli olmak adına binlerce ön lisans mezunu ve ön lisans düzeyinde eğitim gören adayın beklediği KPSS başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül arasında alındı. Başvuru sürecinde işlemi gerçekleştiremeyenler ise 10 - 11 Eylül arasında geç başvurularını yapabilecekler.

KPSS önlisans geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yapılarak ve başvuru ücreti ödenerek tamamlanacak.

KPSS Ön Lisans geç başvuru işlemi için tıklayın...

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM sınavlarından KPSS ön lisans 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'de başlayacak ve 130 dakika sürecek. KPSS ön lisans başvuru ücrtei 80 TL iken geç başvuru ücret, yüzde elli artırımla 160 TL olarak belirlendi.

KPSS SORULARI YAYINLANDI MI?

Lisans düzeyinde yapılan KPSS sınavı 6 Eylül'de hayata geçirildi. Sınav sonuçları ise 22 Ekim'de paylaşılacak. Merakla bekleneKPSS soruları henüz adayların erişimine sunulmadı ancak kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

KPSS NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020'de yapılacak.

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül'de gerçekleşecek.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

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