KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS ortaöğretim ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar? ÖSMY, 2020 KPSS ön lisans sınavı başvurularını duyurdu. 21 Ağustos - 2 Eylül atrihleri arasında başvuruları alıancak olan KPSS ön lisans ücreti ne kadar? İki yıllı üniversite mezunu adayların girdiği KPSS ön lisans bu yıl 25 Ekim'de gerçekleştirilecek. KPSS sınav takvmi haberimizde.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları başladı. KPSS başvuru kılavuzu da ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar KPSS ön lisans başvurusu nasıl ve nereden yapılacak merak ediyor. https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvuruların alınacağı KPSS ön lisans ücreti ne kadar?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU BAŞLADI!

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı, 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 21 Ağustos 2020 - 02 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ön lisans düzeyinde DHBT'ye katılmak isteyen adayların KPSS Ön Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını saat 10.00'dan itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Önlisans başvuruları, ÖSYM'nin ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek. Sistemde fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi gerçekleştirebilecekkengeçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Kamu personeli olabilmek adına binlerce adayın tef döktüğü KPSS lisans eylül'de ön lisans Ekim'de yapılacakken, ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da düzenlenecek.

ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

25 Ekim'de ÖSYM'nin yapacağı KPSS ön lisans sınavı ücreti 80 TL olarak belirlendi. Ön lisans için geç başvuru tarihi 10-11 Eylül şeklinde açıklandı. Sınav toplamda 130 dakika sürecek.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.