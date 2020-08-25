KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS sınav takvimi KPSS ortaoğretim ne zaman? KPSS lisans başvuruları tamamlandı ve ardından KPSS ön lisans başvuruları başladı. Peki, KPSS giriş yerleri belli oldu mu? KPSS ne zaman? ÖSYM, 2020 KPSS takvimi haberimizde...

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS 2020 lisas düzeyindeki sınav 6 Eylül'de yapılacak. Ön lisans başvuruları devam eden sınav için KPSS ön lisans son başvuru ne zaman sorusu araştırılıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı ne zaman?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

İlk sınabı 6 Eylül'de yapılacak olan KPSS'nin sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. ÖSYM, henüz KPSS için sınav giriş belgelerini paylaşmadı.

ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ön lisans düzeyindeki KPSS başvuruları 21 Ağustos'ta başlamıştı. Başvuru süreci, ÖSYM'de yer alan bilgiye göre 2 Eylül'de son bulacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

KPSS İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava girişte adayın yanında olmsı gereken belgeler arasında; Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını dayanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartıveya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarakkabul edilecektir.

KPSS NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020'de yapılacak.

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül'de gerçekleşecek.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.