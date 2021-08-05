KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Kültür Sanat

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 15 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 15 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 15 Ağustos'taki 2021-ÖABT sınavının sabah oturumu için saat 10.00, öğleden sonraki oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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