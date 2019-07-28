KPSS ÖABT soruları ve cevapları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?
Kamu personeli olmak isteyen öğretmen adayları KPSS öğretmenlik alan bilgisi testinin ilk oturumuna girdi. İkinci oturum da 28 Temmuz saat 14:45'te başlayacak. KPSS'ye giren adaylar KPSS sonuçları açıklanmadan önce KPSS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu. KPSS sonuçları, soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
KPSS'de ter döken öğretmen adayları KPSS sonuçlarını büyük heyecanla bekliyorlar. KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanmasına daha zaman olduğu için adaylar KPSS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda araştırmalar yapıyorlar. KPSS soru ve cevapları ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih belli olmasa da KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih belli.
KPSS ÖABT SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Önceki sınav dönemleri dikkate alındığında KPSS ÖABT soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde erişime açılacağı öngörülmektedir.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.
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