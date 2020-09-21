KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT puan hesaplama!
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KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT puan hesaplama!

20 Eylül saat 10:15 ve 14:45 olmak üzere 2 oturum halinde yapılan KPSS ÖABT sınavı ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT puan hesaplama!

KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT puan hesaplama!
21.09.2020 09:34 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:38

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı Pazar günü gerçekleşti. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

KPSS ÖABT soru ve cevaplarının hangi tarihte açıklanacağı belli olmadı. Dün yapılan KPSS ÖABT soru ve cevaplarının en kısa sürede açıklanması beklenmekte.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM sayfasından öğrenebilirler. KPSS ÖABT sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

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