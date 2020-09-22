KPSS ÖABT sınavı soru ve cevapları yayımlandı! 2020 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS ÖABT sınavı soru ve cevapları yayımlandı! 2020 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20 eylül'de ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS ÖABT soruları açıklandı mı sorusu araştırılıyordu. ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT sınavı soru ve cevapları yayımlandı! 2020 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
22.09.2020 09:04 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:07

KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ve cevaplarına erişmek isteyen adaylar https://ais.osym.gov.tr adresini kullanabilirler. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. İşte ayrıntılar...

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

2020-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için tıklayın...

ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğretmen olmak adına binlerce adayın girdiği 2020 KPSS ÖABT sınav sonuçları için ÖSYM'nin duyurduğu tarihi 22 Ekim 2020 olarak biliniyor.

Kaynak: Haberler.com

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