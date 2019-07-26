KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak. 300 binden fazla adayın gireceği sınavın giriş belgesi yayımlandı. Adaylar, KPSS ÖABT sınavına girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

SINAVDA GEREKLİ BELGELER

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS'ye girecek adayların sınava girişte özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi göstermek zorundalar. Özel kimlik belgesi; Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar'dır. Bunların dışında sürücü belgesi, çalışan belgesi gibi kimlik kartları geçersiz sayılmaktadır.

28 TEMMUZ 2019 PAZAR GÜNÜ 07.00- 10.00 SAATLERİARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ



KPSS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için, saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. KPSS sınav sonuçları, ÖSYM AİS giriş sayfasından TC kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilebilecek.

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra(Hukuk, İktisat, Maliye): 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah(İşletme, Muhasebe, İstatistik): 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15/ ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati: 14.45

KPSS ÖABT SINAVINDA 18 TEST UYGULANACAK!

ÖSYM tarafından uygulanacak ÖABT kapsamında İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği testlerinde adaylara 75'er soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek.

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf Öğretmenlikleri ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği testlerinde ise süre 120 dakika olacak.