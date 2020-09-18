KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT ertelendi mi? KPSS ÖABT saat kaçta? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT ertelendi mi? KPSS ÖABT saat kaçta? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Kamuda öğretmen olmak isteyenlerin gireceği KPSS ÖABT ertelendi mi? KPSS ÖABT Sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? KPSS ÖABT sınavı saat kaçta? KPSS ÖABT ne zaman?

KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT ertelendi mi? KPSS ÖABT saat kaçta? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
18.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:47

Kamu personelinde yer almak isteyen adayların girmesi zorunlu olan KPSS ÖABT giriş belgeleri yayınlandı mı? KPSS ÖABT ne zaman? KPSS ÖABT saat kaçta? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖABT NEDİR?

KPSS ÖABT açılımı öğretmenlik alan bilgisi testidir. Öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu sınav olarak nitelendirilir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyen kişilerin bu sınava girmesi zorunludur.

KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT ertelendi mi? KPSS ÖABT saat kaçta? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

KPSS ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden giriş belgesi belgelerini öğrenebilirsiniz.

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