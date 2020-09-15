KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı? KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınavı saat kaçta? KPSS 2020 NE ZAMAN? Öğretmen olmak isteyen adayların girdiği KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınav giriş belgesine nasıl ulaşılır? KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı?

Bu hafta yapılacak KPSS ÖABT sınavı için geri sayım başladı. Öğretmen adaylarının kendi alanlarında gireceği KPSS ÖABT saat kaçta? KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) hakkında merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde.

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

2020 KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.