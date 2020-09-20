KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM, KPSS ÖABT sınavını gerçekleştirdi. 20 Eylül Pazar günü sınav merkezlerinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine giren binlerce aday, ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyor. KPSS ÖABT soruları, cevapları haberimizde.

KPSS lisans düzeyindeki sınavlar tamamlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de Twitter'dan konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, ÖABT ne demek, KPSS ÖABT sınavına kimler girebilir? ÖSYM'nin düzenlediği KPSS ÖABT sınavı 20 Eylül'de yapıldı. İşte, ayrıntılar...

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

20 Eylül günü 81 ilde yapılan Öğretmenlik alan Bilgisi Testine giren adayların beklediği soru ve cevapların hafta için erişime açılması bekleniyor.

ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans düzeyindeki sınavların sonuncusu olan KPSS ÖABT, 20 Eylül'de tamamlandı. Sınav sonuçları ise ÖSYM'nin taviminde yer alan bilgiye göre 22 Ekim'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

ÖABT NEDİR?

ÖABT, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi anlamına gelir. Sınav, öğretmen adaylarının girmek zorunda oldukları bir sınavdır ve adayların alan bilgilerine yönelik testler yer alır. Öğretmenlik mezunu olan ve kamu kurumlarında öğretmenlik kadrolarına atanmak isteyen adayların bu sınava girmesi gerekir. Adaylar,Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT)'ne girerek puanlarını almak durumundadır.