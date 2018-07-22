KPSS'nin İlk Oturumu Başladı
- Okul önündeki adaylardan ve yakınlarından görüntüler Adayların kimlik kontrolü yapılarak binaya alınması Bazı adayların üzerindeki takaların çıkarılmasının istenmesi Görevlilerin son ikazlarda bulunması ve adayların koşarak binaya gelmeleri Okul kapısının kapanması Bir aday ve aday yakını...
- Okul önündeki adaylardan ve yakınlarından görüntüler
Adayların kimlik kontrolü yapılarak binaya alınması
Bazı adayların üzerindeki takaların çıkarılmasının istenmesi
Görevlilerin son ikazlarda bulunması ve adayların koşarak binaya gelmeleri
Okul kapısının kapanması
Bir aday ve aday yakını ile röportaj
Sınava girenlerin yakınlarının Kur'an-ı Kerim okuması İZMİR - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları başladı.