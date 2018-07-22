KPSS'nin İlk Oturumu Başladı

- Okul önündeki adaylardan ve yakınlarından görüntüler

Adayların kimlik kontrolü yapılarak binaya alınması

Bazı adayların üzerindeki takaların çıkarılmasının istenmesi

Görevlilerin son ikazlarda bulunması ve adayların koşarak binaya gelmeleri

Okul kapısının kapanması

Bir aday ve aday yakını ile röportaj

Sınava girenlerin yakınlarının Kur'an-ı Kerim okuması İZMİR - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları başladı.