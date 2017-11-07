KPSS ne zaman? Memur olmak isteyenler bu tarihlere kilitlendi! KPSS 2018 tarihi…

Memur olma hayaliyle KPSS sınavına girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak sınav tarihlerine odaklandı. KPSS'ye girecek adaylar, KPSS tarihlerini araştırırken detaylar ortaya çıkmaya başladı. Memur olmak için başlıca gerekliliklerden olan KPSS için başvuru tarihleri ve sınav tarihleri büyük önem taşıyor işte memur adaylarının araştırdığı tarih!

KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından net tarih açıklaması yapılmasa da, 2018 Mart ayında başvuruya açılması beklenen KPSS, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanları ile Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçları ise Haziran 2018'de duyurulacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının, Temmuz 2018'de, sonuçlarının ise Ağustos 2018'de duyurulması beklenmektedir.

KPSS LİSANS VE ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Kasım 2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru:

Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru:

Ağustos 2018

DHBT Başvuru:

Eylül 2018

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.