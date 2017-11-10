KPSS ne zaman? (2018) KPSS sınav tarihi belli mi? Kamu kurumlarında çalışabilmek için KPSS'ye katılacak olan milyonlarca aday, merakla 2018 KPSS tarihini bekliyor. Peki 2018 KPSS ne zaman? Memur olmak için milyonlarca adayın katıldığı ve ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) için adaylar sıkı çalışmaya devam ediyor. Sınavı bekleyen milyonlarca aday, internet üzerinde "KPSS ne zaman?" ve "2018 KPSS tarihi" aramalarını yapıyor. Peki 2018 yılında KPSS ne zaman yapılacak? KPSS sınav tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

2018 YILINDA KPSS NE ZAMAN?

Bilindiği üzere ÖSYM tarafından uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı ile birlikte memur olmak isteyen adayların bilgisi test ediliyor ve sınavı geçen adaylar memur olabilmeye hak kazanıyor. Sınavı dört gözle bekleyen milyonlarca vatandaş, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor.

İnternet üzerinde sık sık "KPSS ne zaman?" ve "2018 KPSS tarihi" aramalarını yapan vatandaşlar, dört gözle sınavın yapılacağı tarihi bekliyor. KPSS tarihi ise ÖSYM'nin sınav takviminde henüz paylaşılmadı.

Yapılan tahminlere göre; 2018 yılında KPSS'nin Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavları Mayıs ayında, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavının ise Temmuz ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

KPSS lisans sınavı Mayıs ayında, KPSS önlisans sınavı, Ekim ayında, KPSS ortaöğretim sınavı Kasım ayında yapılması bekleniliyor.

KPSS ATAMALARI NASIL YAPILIR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.