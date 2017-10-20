KPSS memur sınavı ne zaman İşte KPSS 2018 ÖSYM sınav takvimi

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2018 KPSS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi tarafından açıklandı mı? Memur adaylarının heyecanla beklediği 2018 KPSS sınavı Lise, önlisans ve lisans sınav tarihleri için ÖSYM'den resmi bir açıklama bekleniyor. KPSS başvuru ve sınav tarihi için henüz bir net açıklama yapılmasada geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen KPSS sınav takvimini incelerek 2018 KPSS tarihi hakkında bir öngörüde bulunabiliriz. 2017 KPSS Lisans sınavı Mayıs ayının üçüncü haftasında yani 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Bu çerçevede bakıldığında 2018 KPSS Lisans sınavının 20 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavının ise ÖSYM tarafından 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Memur adayları gelecek yıl kamuya atanabilmek için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavına hazırlanmaya başladı. Geçen yıl Mayıs ayında yapılan KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik sınavı) 2018' de aynı zaman yapılması bekleniliyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de sınavı yapılıp, sonuçları ise Haziran 2018'de açıklanması bekleniliyor. Sınava başvuru tarihi ise Mart 2018 olarak düşünülüyor.

İşte Tahmini Sınav Tarihleri;

2018 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyİ) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru: Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru: Ağustos 2018

DHBT Başvuru: Eylül 2018