KPSS lisans sonuçları: 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri/ Alan Bilgisi ve ÖABT sonucu sorgulama nasıl yapılır?

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri/ Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik nmaraları ve şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecekler. İşte, KPSS sonucu sorgulama ekranı...

ÖSYM, 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin sonuçları ilan etti. Peki, KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'Den yapılan açıklamaya göre, 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS LİSANS SONUCU SORGULAMA...

Adaylar, sınav sonuçlarına22 Ekim 2020 tarihinde saat 08.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de düzenlenecek. DHBT ise 27 Aralık 2020 tarihinde tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Ön lisans mezunu binlerce adayın katılım sağlaması beklenen 2020 KPSS ön lisans sınavı ise 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.