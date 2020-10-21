KPSS lisans sonuçları 2020 açıklandı mı? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanır?

6 Eylül tarihinde yapılan KPSS Lisans sınavından itibaren KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2020 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı! KPSS lisans sonucu nasıl öğrenilir? KPSS sonucu sorgulama