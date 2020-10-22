KPSS lisans cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı! KPSS lisans ve ÖABT sınav sonuç ekranı
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KPSS lisans cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı! KPSS lisans ve ÖABT sınav sonuç ekranı

22.10.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:21
KPSS lisans cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı! KPSS lisans ve ÖABT sınav sonuç ekranı

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınavına dair cevap kayıtları ve aday cevapları da sınava giren adaylara açıldı. ÖSYM, Eylül ayında gerçekleştirilen KPSS lisans sınav sonuçlarını 22 Ekim sabah saatlerinde açıklamıştı.

KPSS soruları nasıl görüntülenir? 06 Eylül 2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile 12-13 Eylül KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları sonrası adayların verdiği cevaplarla birlikte KPSS cevap kağıtları da yayımlandı. İşte, KPSS soruları ve cevapları...

KPSS CEVAP KAĞITLARI YAYIMLANDI!

ÖSYM, KPSS lisans sonucu sonrası cevap kağıtlarını erişime sundu. 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2020 tarihinde saat 13.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

KPSS LİSANS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

KPSS SINAV SONUCU SORGULAMA

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