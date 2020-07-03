KPSS kayıtları devam ediyor Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru süresi başladı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru süresi başladı. Erzincan'da bulunan başvuru merkezi Erzincan Lisesinde yoğunluk yaşanıyor.

Sınav başvurularını son güne bırakmak istemeyen ya da belgelerinde eksiklik bulunan adaylar, Erzincan merkezinde bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav bürosunda kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren başvuru merkezlerine giden adaylar, başvurularını sınav öncesi yapmak istiyorlar.

Okul Müdürü İbrahim Salar, başvuru kaydına gelen vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek istediklerini ifade ederek konuşmasında şunlara yer verdi; " KPSS kayıtlarımız özellikle güncellemeler şekliyle devam ediyor. Her platformda olduğu gibi okulumuz Erzincan'a hizmet etmekte. Adaylarımıza da bu noktada yardımcı olmaya çalışmaktadır. Pandemi süreci olmasına rağmen öğrencilerimiz geleceği adına koşuşturmaya devam ediyorlar. Buraya da kayıtlarını yapmak için sıklıkla gelmektedirler"

KPSS Lisans( Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), KPSS Lisans(Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi(ÖABT) başvuru tarihleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 olarak belirlendi. KPSS Ön Lisans başvuru tarihi 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 olarak belirlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA