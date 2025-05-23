KPSS (Kamu personel seçme sınavı) 2025 ne zaman? KPSS sınav takvimi! KPSS 2025 ne zaman yapılacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS sınavına hazırlanan adaylar, KPSS 2025 ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ÖSYM tarafından duyurulan güncel 2025 KPSS sınav takvimi…

KPSS NE ZAMAN?

KPSS 2025 sınav takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Oturumu: 7 Eylül 2025

KPSS Alan Bilgisi 1. Gün Oturumları: 13 Eylül 2025

KPSS Alan Bilgisi 2. Gün Oturumları: 14 Eylül 2025

KPSS Sonuçları Açıklanma Tarihi: 10 Ekim 2025

KPSS KAÇ OTURUM?

Bu yıl yalnızca lisans düzeyindeki adaylara yönelik olarak yapılacak olan KPSS'de Genel Kültür – Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumları farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.