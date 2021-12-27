KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
16 - 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
16 - 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15. 30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2021/10 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2021/10 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet