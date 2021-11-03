KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzuna saat 10. 00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2021 tarihinde saat 23. 59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Ticaret Bakanlığı KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzu

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