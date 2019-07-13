KPSS kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yarın ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre sınava 644 bin 557 aday katılacak. Sınavın "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumunun 10.15'te başlayacak. Oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek. Sınav için açık tutulacak nüfus müdürlükleri listesine ve sınav giriş belgesine aşağıdaki bağlantılardan ulabilirsiniz.

AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ



KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA SONA ERECEK?

Sınavın sabah oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür saat 10.15'te yapılacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Öğleden sonra 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumuna katılacakların da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

Adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür: 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15,130 dakika

Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45,100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra(Hukuk, İktisat, Maliye): 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah(İşletme, Muhasebe, İstatistik): 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15/ ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati: 14.45

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.