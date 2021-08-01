KPSS ikinci oturum saat kaçta? KPSS ikinci oturum kaç saat?
2021 KPSS maratonunun ilk ayağı 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları ile başladı. Bu kapsamda KPSS ilk oturum kaç saat? sorusuna yanıt arandı. Sınava katılacak olan adaylar KPSS sınav süresi ile ilgili ÖSYM açıklamalarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, KPSS ikinci oturum saat kaçta? KPSS ikinci oturum kaç saat?
KPSS ikinci oturum saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor.KPSS saat ve tarihleri! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları bugün gerçekleştiriliyor. Peki, KPSS ikinci oturum kaç saat?
KPSS İKİNCİ OTURUM SAAT KAÇTA?
Eğitim Bilimleri, KPSS ikinci oturum saat 14:45 ile saat 16:25 arasında gerçekleştirilecek.
KPSS İKİNCİ OTURUM KAÇ SAAT?
Yalnızca öğretmen adaylarının katılacağı Eğitim Bilimleri oturumunda adaylara 80 soruyu cevaplamaları için 100 dakika süre tanınacak.
2021 KPSS SINAV VE SONUÇ TARİHLERİ!
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)
Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021