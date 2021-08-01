KPSS ikinci oturum saat kaçta? KPSS ikinci oturum kaç saat?

2021 KPSS maratonunun ilk ayağı 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları ile başladı. Bu kapsamda KPSS ilk oturum kaç saat? sorusuna yanıt arandı. Sınava katılacak olan adaylar KPSS sınav süresi ile ilgili ÖSYM açıklamalarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, KPSS ikinci oturum saat kaçta? KPSS ikinci oturum kaç saat?