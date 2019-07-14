KPSS heyecanı
-Sınava giren adaylardan detaylar -Sınava giren adayların yakınlarının dua etmesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.
-Sınava giren adaylardan detaylar
-Sınava giren adayların yakınlarının dua etmesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı. Kilis'te de sınava giren kişiler arama yapılarak sınav salonuna alındı.
Kaynak: AA
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