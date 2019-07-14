KPSS heyecanı

-Sınava giren adaylardan detaylar

-Sınava giren adayların yakınlarının dua etmesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı. Kilis'te de sınava giren kişiler arama yapılarak sınav salonuna alındı.

Kaynak: AA