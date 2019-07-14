KPSS heyecanı

- Adayların sınava girmesi

- Adayların aranması

- Son dakika sınava yetişenlerin koşturması

- Kapının kapanması

- Kızı sınava girer vatandaşlardan Cuma Aksungur'un konuşması

- Yeğeni sınava giren Alper Aklan'ın konuşması GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu yapıldı. Gaziantep'te sınava giren kişiler arama yapılarak sınav salonuna alındı.

Kaynak: AA