KPSS heyecanı
- Adayların sınava girmesi - Adayların aranması - Son dakika sınava yetişenlerin koşturması - Kapının kapanması - Kızı sınava girer vatandaşlardan Cuma Aksungur'un konuşması - Yeğeni sınava giren Alper Aklan'ın konuşması GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel...
- Adayların sınava girmesi
- Adayların aranması
- Son dakika sınava yetişenlerin koşturması
- Kapının kapanması
- Kızı sınava girer vatandaşlardan Cuma Aksungur'un konuşması
- Yeğeni sınava giren Alper Aklan'ın konuşması GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu yapıldı. Gaziantep'te sınava giren kişiler arama yapılarak sınav salonuna alındı.
Kaynak: AA
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